Milyonlarca emeklinin temmuz zammı belli oldu! Emekli maaşı temmuz ayı zam oranı ne kadar?

Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 2019 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 4,99 olmuştu. Bu orana Haziran ayı enflasyon oranı da eklenerek emeklilerin zam oranı belirlenecek. Merkez Bankası'nın son enflasyon anketine göre ise emeklinin Haziran ayında da enflasyonun yüzde 1 dolaylarında olması bekleniyor. İşte emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı...

16.06.2019 12:24 - Son Güncelleme: 16.06.2019 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





