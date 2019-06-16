Milyonlarca emeklinin temmuz zammı belli oldu! Emekli maaşı temmuz ayı zam oranı ne kadar?
Yaklaşık 12 milyon emekli Temmuz ayında maaşlarına ne kadar zam geleceğini merak ediyor. 2019 yılının ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranı yüzde 4,99 olmuştu. Bu orana Haziran ayı enflasyon oranı da eklenerek emeklilerin zam oranı belirlenecek. Merkez Bankası'nın son enflasyon anketine göre ise emeklinin Haziran ayında da enflasyonun yüzde 1 dolaylarında olması bekleniyor. İşte emeklilerin temmuz ayında alacağı zam oranı...
16.06.2019 12:24
- Son Güncelleme: 16.06.2019 12:24
Emekliler ve memurların zam ayına sayılı gün kaldı. Temmuzda tüm emekliler ve memurların maaşları artacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.
HAZİRAN TAHMİNİ YÜZDE 0.91
İlk 5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 5.99 çıkarken, gözler bu oranları artıracak ya da azaltacak haziran ayı TÜFE verisine çevrildi.
Bu veri de 3 Temmuz'da açıklanacak. Ancak, Merkez Bankası'nın dün açıkladığı haziran ayı beklenti anketi ipuçlarını verdi.
Ekonomistlerle yapılan son beklenti anketinde, haziran ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 0.91 olarak gerçekleşti.