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Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları sahip ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkesi belli oldu. Büyük merakla beklenen listede Türkiye de yer aldı. Peki dünyanın yeraltı kaynakları bakımından en zengin ülkelerinin yer aldığı listede Türkiye kaçıncı oldu? Dünyanın en çok altını hangi ülkede? Türkiye'de ne kadar altın var? Dünyanın en zengin petrol kaynaklarına sahip ülkesi hangisi? Doğalgaz bakımından en zengin ülke hangisi? İşte o liste...

16.06.2019 11:35 - Son Güncelleme:
Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları sahip ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

İŞTE ÜLKELERİN YERALTI KAYNAKLARI ZENGİNLİKLERİ

EN ÇOK ALTIN HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

49-Ürdün: 38,3 ton.

Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları sahip ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

48-Bulgaristan: 40,3 ton

Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları sahip ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

47-Bolivia: 42,5 ton

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Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları sahip ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

46-Belarus: 43,6 ton

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Dünyanın en zengin yeraltı kaynakları sahip ülkesi belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

45-Finlandiya: 49,1 ton

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