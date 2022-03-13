🕖 Ford araç modellerinde indirimler! 🚗Araba alacaklar 2022 Mart kampanyalarına göz atmayı unutmayın! Ford Fiesta, Focus fiyatları…

Otomobil ya da ticari araç fark etmeksizin araba almanın planını yapan vatandaşlar 2022 Mart kampanyalarını araştırır oldu. En çok tercih edilen markalardan biri olan Ford araç modellerinde indirimler sizleri bekliyor ve belirlenen tarihe kadar devam edecek. Ford Fiesta, Focus gibi daha pek çok modelinde fiyatlarını ve kampanyalarını sık sık güncelliyor. Zaman zaman yapılan indirim ve faiz fırsatlarını kaçırmak istemeyenler konuya dair bilgileri detaylıca araştırıyor. Güncel Ford modellerinin fiyatlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.