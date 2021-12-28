Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

PAZARTESİ GÜNÜ ZAM İÇİN KRİTİK ORAN AÇIKLANACAK

Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artacak. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına kavuşacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. O da 3 Ocak. Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak.