Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarında. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte zamlı maaşlar da ortaya çıkmış olacak. Peki 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
28.12.2021 13:48 - Son Güncelleme: 28.12.2021 13:48
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

Aralık enflasyon oranı ile birlikte emekliler, memurlar, sosyal yardım alanlar, işçiler yeni maaşlarını öğrenecek. Üstelik ek zam da bu oranlara bakılarak belirlenecek. Peki zam oranları ne olacak/maaşlar kaç liraya çıkacak? İşte o kritik hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

PAZARTESİ GÜNÜ ZAM İÇİN KRİTİK ORAN AÇIKLANACAK
Yeni yılın başlamasıyla birlikte tüm kazançlar artacak. Memurlardan emeklilere, işçilerden engellilere, yaşlılardan işsizlere kadar milyonlarca vatandaş yeni maaşlarına kavuşacak. Ancak bunun için önemli bir tarih var. O da 3 Ocak. Pazartesi günü kritik bir oran açıklanacak.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

Aralık enflasyon oranı 3 Ocak pazartesi duyurulacak. Saatler 10'u gösterdiğinde açıklanacak olana aralık enflasyonu ile birlikte hem yıllık enflasyon oranını hem de 6 aylık oranı öğrenmiş olacağız.

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

Bu oranlar milyonlarca vatandaşın maaşına yapılacak zamları ve ilave artışları da ortaya çıkartacak. Peki ne olacak? daha detaylı bakalım…

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Pazartesi gününde! 2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur ve emekliye ek zam nasıl belirlenecek?

NASIL ETKİLEYECEK?
2021 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı olacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı da memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkını gösterecek.

SON DAKİKA