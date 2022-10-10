15 gün süresince PTT'den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...
Dar gelirli olan ve kirasını ödemeyen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı geliyor. Devlet tarafından sağlanan pek çok farklı imkan yer almaktadır. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!
10.10.2022 10:26 - Son Güncelleme: 10.10.2022 10:28
Devlet vatandaşa birçok alanda destek sağlayarak dar gelirlilere büyük kolaylık sağlıyor. Kirasını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet desteği sağlanmaya devam ediyor. Zor durumda kalan ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere Aile Bakanlığı tarafından kira ödemesi yapılıyor. Peki, Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 715 TL ile 1500 TL arası ödemenin detayları haberimizde!