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Haberler Ekonomi 15 gün süresince PTT'den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

15 gün süresince PTT'den alabilirsiniz! Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

Dar gelirli olan ve kirasını ödemeyen vatandaşlara devlet tarafından kira yardımı geliyor. Devlet tarafından sağlanan pek çok farklı imkan yer almaktadır. Peki, kira yardımından kimler yararlanacak? İşte detaylar!

takvim.com.tr
10.10.2022 10:26 - Son Güncelleme: 10.10.2022 10:28
Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! 15 gün süresince PTT’den alabilirsiniz! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

Devlet vatandaşa birçok alanda destek sağlayarak dar gelirlilere büyük kolaylık sağlıyor. Kirasını ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet desteği sağlanmaya devam ediyor. Zor durumda kalan ihtiyaç sahibi dar gelirli ailelere Aile Bakanlığı tarafından kira ödemesi yapılıyor. Peki, Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte 715 TL ile 1500 TL arası ödemenin detayları haberimizde!

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Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! 15 gün süresince PTT’den alabilirsiniz! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! 15 gün süresince PTT’den alabilirsiniz! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

Esas ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyaçlarını karşılamak kimi zaman mümkün olmuyor.

Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! 15 gün süresince PTT’den alabilirsiniz! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

Maddi yönden zorluk çeken bazı aileler sağlıksız evlerde yaşayabildiği gibi parasal sıkıntılarda çektiklerinden kiralarını bile ödemekte sorun yaşıyorlar.

Aile Bakanlığı 1.085 TL ödeme yapılıyor! 15 gün süresince PTT’den alabilirsiniz! TC kimlikle gelene karşılıksız ödeme! 12 ay boyunca...

Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi adına da evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dar gelirli ailelere kira yardımı yapılıyor.

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