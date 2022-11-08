Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak
Emekli olan vatandaşlara PTT bağlamında tüketici kredisi verilecek. Emekli olmayan vatandaşlar ise bu özel kredi tutarından yararlanamayacak.
08.11.2022 14:27 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:27
PTT bağlamında kredi faiz oranları ve müracaat tarihleri açıklanmadı. Fakat önümüzde ki ay resmi açıklama yapması tahmin edilmektedir.
Acil nakit gereksinimi olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi!