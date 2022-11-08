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Haberler Ekonomi Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

Emekli olan vatandaşlara PTT bağlamında tüketici kredisi verilecek. Emekli olmayan vatandaşlar ise bu özel kredi tutarından yararlanamayacak.

takvim.com.tr
08.11.2022 14:27 - Son Güncelleme: 08.11.2022 14:27
Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

PTT bağlamında kredi faiz oranları ve müracaat tarihleri açıklanmadı. Fakat önümüzde ki ay resmi açıklama yapması tahmin edilmektedir.

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Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

Acil nakit gereksinimi olan emeklilerimize Kefilsiz, Şartsız PTT işyerlerinden kullanılabileceği Emekli Kredisi!

Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

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Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

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Milyonlarca emekli için belli oldu: Maaş hesaplarına yatırılacak! En yakın PTT şubesinden başvurulacak

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