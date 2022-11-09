19-45 yaş arası herkes başvuracak! İŞKUR 12.500 TL maaşla 100 BİN 690 işçi alacak! Yeni yıldan evvel ACİL ilan geçildi! Garson, bekçi, kurye...

En az 12.500 TL maaşla hemen işe başlayacak personel aranıyor. İŞKUR ilanları anında paylaştı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 100 bin 690 kişilik işçi alımı yapılacağı açıklandı. Firmalar çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini verirken açık iş pozisyonları toplamda 100 bin oldu. 2022 yılının başından bu yana 1.117.762 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için aktardı. İşte Kasım-Aralık ayında yapılacak İŞKUR iş ilanları!