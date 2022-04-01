Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilir mi?

Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında bin liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu arada ikramiye ile ilgili bize de birçok soru ulaşıyor. İşte emekliler için mini bir ikramiye rehberi…