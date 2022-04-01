Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor! Bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilir mi?
Milyonlarca emekli her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını araştırıyor. Geçtiğimiz yıl artırılan ikramiyede bu yıl da zam beklentisi oluştu. Çeşitli rakamlar dile getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki ay belli olacak. İkramiye için başvuru gerekmiyor dikkat. Peki Bayram ikramiyeleri kaç TL olacak? Yeni emekli olanlar bayram ikramiyesi alabilir mi?
Emekliler bayramlardan önce ikramiye alıyorlar. Ramazan ve Kurban bayramları öncesi her emekliye maaşı ne olursa olsun eşit miktarda ikramiye ödeniyor. Yasa ilk çıktığında bin liradan toplamda 2 bin lira olan bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl toplamda 2.200 TL olarak ödendi. Bu yıl asgari ücrete yapılan tarihi artış ve maaşlarda yapılan ek iyileştirmeler ikramiyede de bir zam umudunu ortaya çıkardı. Önümüzdeki ay ödenecek olan ikramiyeler için birçok rakam da gündeme getiriliyor. Kesin karar önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bu arada ikramiye ile ilgili bize de birçok soru ulaşıyor. İşte emekliler için mini bir ikramiye rehberi…
*KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
*İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.