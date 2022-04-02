RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

Son haftaların en çok konuşulan konularından birisi de EYT oldu. Bu doğrultuda da resmi makamlardan yapılan açıklamalar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Peki, EYT çıkacak mı, ne zaman çıkacak?

takvim.com.tr
02.04.2022 13:10 - Son Güncelleme: 02.04.2022 13:10
EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! 6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni çalışmalar 2022'de gündeme geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor. Şimdi milyonlar alınacak kararları merakla bekliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! 6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor.

EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! 6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

Emeklilik için yaş dışındaki şartı tamamlayan ancak 1999 yılındaki yaşa değişikliği ile kademeli yaş şartına takılan sigortalıların emeklilik talepleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! 6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

Bu konuda çeşitli alternatifler üzerinde durulurken yeni bir formül de gündeme geldi. Buna göre erkeklerin 25 kadınların da 20 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! 6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek.

SON DAKİKA