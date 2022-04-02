6.3 milyona erken emeklilik müjdesi geliyor! EYT çalışması ile en az 1050 gün avantaj! Süre 2-3 yıl düşecek! Artık resmen eli kulağında...

6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yeni çalışmalar 2022'de gündeme geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalarda bir formül öne çıktı. Kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıllık primi olanlar yaş şartına takılmadan emekli olabilecek. Ancak farklı kurumlarda sigortalı olanlar için ise ayrı bir değerlendirme gerekiyor. Şimdi milyonlar alınacak kararları merakla bekliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti