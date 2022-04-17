🔊Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor! 📌7 düzenleme gündemde! 3600 ek gösterge... 📣Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor?

Milyonlarca çalışan maaşlarına yapılacak olan zamları merak ediyor. Ekonomi gündeminde bu konuya sıklıkla yer veriliyor ve detaylar sıklıkla araştırılıyor. Kamuda çalışanlara maaş zammı mı geliyor? Kamuda aktif olarak iş hayatında bulunan kişileri yakından ilgilendiren 7 düzenleme gündemde. Yılın ikinci yarısı itibariyle bu düzenlemelerin yansımaları beklenirken bir yandan 3600 ek gösterge hakkında bilgiler de merak konusu oluyor. Yapılacak düzenlemeler ile sözleşmeli çalışanlara kadro, tayin ve görevde yükselme gibi imkanların sunulması da bekleniyor. İşte ayrıntılar!