🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak?📌3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler... 📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek?

Ekonomi gündeminde en çok araştırılan konular arasında 3600 ek gösterge yer alıyor ve ne zaman çıkacağı, kimleri kapsayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Kamuda görev yapan 530 bin sözleşmeli memur son gelişmeleri yakından takip ediyor ve Mayıs ayında TBMM'ye gelmesi beklenen düzenlemeyle ilgili tüm detayları öğrenmek istiyor. Peki 📢Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek? 🔔3600 ek gösterge çıkarsa kimleri kapsayacak? 📌3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.