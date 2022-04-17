🔔İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor! 📢İş arayanlara sevindirici haber!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) istihdam sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmaya devam ediyor ve milyonlarca kişi işsizlikten kurtuluyor. İş arayanlara sevindirici haber var ve İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı dikkat çekiyor, gündemde yoğun ilgi görüyor. 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor ve açık ilanlarda en çok aranan kadrolar haberimizde yer alıyor. İŞKUR açık ilanlara başvuru yapabilmek için kadrolar için belirtilen şartların sağlanması gerekiyor. İşte tüm bilgiler!
17.04.2022 16:50 - Son Güncelleme: 17.04.2022 16:51
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve şartları taşıyanlar başvurularını yapabiliyor. İş arayanlar bu habere çok sevinecek, 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanabiliyor. İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatını kaçırmak istemeyenler şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Milyonlarca kişiye iş fırsatı sunarak ekonomide istihdama da katkı sağlayan İŞKUR 103 bin açık iş ilanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İŞKUR'a başvuru yapmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
İŞKUR, 2022 yılının ilk 3 aylık döneminde 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. Sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti.