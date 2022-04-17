🔔İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatı! 📌19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanıyor! 📢İş arayanlara sevindirici haber!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor ve şartları taşıyanlar başvurularını yapabiliyor. İş arayanlar bu habere çok sevinecek, 19-51 yaş arasındaki binlerce kişi yararlanabiliyor. İŞKUR'dan en az 4.253 TL maaş fırsatını kaçırmak istemeyenler şartların neler olduğunu öğrenmek istiyor. Milyonlarca kişiye iş fırsatı sunarak ekonomide istihdama da katkı sağlayan İŞKUR 103 bin açık iş ilanı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İŞKUR'a başvuru yapmak isteyenler için tüm detaylar haberimizde yer alıyor.