Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Zam geldi! Rakamlar netleşti! Asgari ücretli işçi, memur, yaşlı, engelli zamları...

Doğrudan aşağı yukarı 8 milyon çalışanı, dolaylı olarak da bütün vatandaşları ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri başlıyor. Asgari ücret bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenir, işveren asgari ücretin altında ücret ödeyemez, işçinin yaşına, bölgelere göre ayırım yapılmaz. Asgari ücret bir insanın en temel ihtiyaçları olan yiyecek, barınma, ısınma, giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılaması için alınan en düşük ücrettir. Asgari ücret her yıl ülke ekonomisi, gerçekleşen ve hedef enflasyon, yaşam maliyeti, refah payı gibi parametreler de göz önüne alınarak belirleniyor. Peki 2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücret artınca neler değişecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...