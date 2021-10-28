İş Bankası'ndan sıfır ve 2. el araçlar için nakit yardım fırsatı! Sadece 1.914,08 ödeyerek 50.000 TL taşıt kredisi alın!

Aracın Tamamına Kredi Verilir mi?

Bankalar tarafından 0 km yada ikinci el araç almak isteyenler için araç kredisi kampanyaları oluşturarak finansman desteği verilmektedir. Banklardan alınan krediler ile alınacak olan taşıtların değerine göre peşinat ödeyerek kredi çıkarıldığından 0 km ve ikinci el araçların tamamına kredi almak mümkün değildir. Bu kredileri kullanarak sıfır veya ikinci el araç almak için elinizde bir miktar sermayeniz olması şarttır. Eğer sermayeniz yoksa %100 krediyle araç alamazsınız.