Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Ve netleşti! 45.000 TL toplu para alacaksınız! Ocak 2022'de başlıyor!
Detaylar ardı ardına belli oluyor. Kıdem tazminatını hak edenlere yapılacak ödemelerde üst sınır olan "kıdem tazminatı tavanı" bütün çalışanları direk ilgilendiriyor. Tavan tazminat hesaplamasında maksimum devlet memurunun aldığı maaş temel alınıyor. Bu sene amacıyla 8 bin 284 lira olarak tespit edilen kıdem tazminatı tavanı Ocak 2022'de 9 bin lirayı geçecek. Beş sene çalışan biri işten çıkarıldığında aşağı yukarı 45 bin lira alacak. İşte kıdem tazminatıyla alakalı bütün detaylar...
Ve sonunda netleşti! Ocak 2022'de 45.000 TL alacaksınız! Emekli olmayı fikir edinenler başta olmak üzere çalışanlar amacıyla alacakları kıdem tazminatının en çok ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Memurlara toplu sözleşme ve hizmet akitleriyle tespit edilen kıdem tazminatının senelik miktarı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet senesi amacıyla ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞILIRSA NE OLUR, İŞVEREN İSTERSE FAZLA ÖDEME YAPABİLİR Mİ?
İşverenin istemesi halinde kıdem tazminatı tavan miktarı üstünde ödeme yapmasında bir engel bulunmuyor. Kıdem tazminatının tavana kadar olan alanı amacıyla yalnızca damga vergisi kesintisi yapılıyor. İşverenler tavan tutarın üstündeki kısım için kıdem tazminatı ödemeye zorlanamaz.
KIDEM TAZMİNAT TAVANI NEDİR?
Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Emekli olmayı düşünenler, bazı durumlarda çalışan için alacakları tazminatın en fazla ne kadar olacağı bu tavan üzerinden hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bu yıl için açıklanan tavan 8 bin 284 lira olup, beş yıl çalışan biri işten çıkarıldığında 41 bin 420 lira tazminat alabiliyor.
2022 İÇİN NE KADAR OLMASI BEKLENİYOR?
Tavan tazminat maksimum devlet memurunun maaşını geçemiyor. Bu senenin Ocak ayı ile temmuz ayında memurların alacakları zam oranları belirlendiğinden gelecek sene amacıyla tavan tutarın Ocak ayında 9100 liraya, 1 Temmuz'dan sonra da 10 bin liraya çıkması bekleniyor.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN BELİRLENİYOR?
Tavan miktarı ocak ve temmuz ayı başında belirleniyor. 2020'de 7 bin 639 lira olan tavan tutarı bu yıl 1 Temmuz ve sonrası dönem için 8 bin 284 lira olmuştu. Çalışanlar evlilik, askerlik veya 15 yıl 3600 gün ile işten ayrılacaksa bu haklarını ocak ve temmuz aylarında kullanmaları lehine olur.