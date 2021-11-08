İş arayanlara güzel haber! İŞKUR'da yeni dönem!
İş arayanlar için güzel haber İŞKUR'dan geldi. Geçtiğimiz hafta başlayan İşbaşı Eğitim Programı ile özellikle çalışma yaşına gelmiş gençlerimizin iş yaşamına girmede ilk adımı atmaları bu programla mümkün olabiliyor.
İŞKUR'un son yıllarda uyguladığı çok önemli bir program var. İşbaşı Eğitim Programı işsizliğin önlenmesinde çok önemli bir rol üstleniyor. Özellikle çalışma yaşına gelmiş gençlerimizin iş yaşamına girmede ilk adımı atmaları bu programla mümkün olabiliyor.
İşbaşı Eğitim Programı son haftalarda İŞKUR'un bu konuda yeni bir düzenleme yapılacak olması nedeniyle durdurulmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde İşbaşı Eğitim Programı'nda yeni bir döneme girildi ve yeni istihdam taahhüdü kapsamında başvurular alınmaya programlar açılmaya başlandı.
ÖZELLİKLERİ NELER?
Talepleri uygun görülürse, işyerlerine mevcut istihdamlarının yüzde 10'una kadar işbaşı eğitim programı katılımcısı alma hakkı tanınıyor. İşyerleri bu kapsamda en az 3 ay süreyle tanınan kontenjan dahilinde İŞKUR katılımcılarını eğitim içerikli olarak çalıştırıyor.
Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin en az yüzde 50'sini olmak üzere, yine en az program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor hem de işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.