İş arayanlara güzel haber! İŞKUR’da yeni dönem!

Bu sürenin tamamlanmasından sonra, işyerlerinin bu kişilerin en az yüzde 50'sini olmak üzere, yine en az program süresi kadar istihdam etmeleri gerekiyor. Bu sayede katılımcılar hem işgücü piyasasına girerek deneyim kazanıyor hem de işyerleri ileride istihdam edecekleri işgücünü yerinde görerek tanıma fırsatını yakalamış oluyor.