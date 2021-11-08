Çip krizinin ardından otomotivde yeni kriz! Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği açıkladı: Bu ay bitecek
Koronavirüs ile birlikte başlayan çip krizi otomotiv sektörünü derinden etkilemeye devam ederken yeni bir kriz daha ortaya çıktı. Özellikle sıfır otomobil üretiminde büyük önem taşıyan çiplerin ardından magnezyum sıkıntısı da üretimi darboğaza soktu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), geçen ay sonunda 11 sanayici birliği ile artan magnezyum darboğazı konusunda uyarıda bulundu ve "Kasım sonuna kadar Avrupa'daki magnezyum stoklarının tükenmiş olacağından yola çıkıyoruz" ifadesini kullandı.
Pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan problemler henüz daha giderilememişken, dünya otomotiv endüstrisi "nur topu gibi" yeni krizlerle sarsılıyor. Nitekim çip üretiminin yetersiz olması, başta çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının artması, lojistik ve konteyner konusunda sıkıntılar çıkması derken, bu kez de otomotivde magnezyum sorunu baş gösterdi.
Hafif olmasına karşın alüminyumun dayanıklılığını artıran bir metal olan magnezyumun en büyük tedarikçisinin Çin olduğu belirtilen haberde, bu ülkenin, enerji sıkıntısı yaşadığını gerekçe göstererek magnezyum üretimini azalttığı, bunun da var olan küresel darboğazı iyice rahatsız edici bir boyuta taşıdığı kaydedildi.
Zira Çin, dünya magnezyum üretiminin yüzde 80'den fazlasını karşılıyor. Dolayısıyla da onun üretimindeki en ufak değişiklik bütün dünyadaki tedarik zincirine yansıyor. Özellikle de Avrupa Birliği (AB) magnezyum ihtiyacının yüzde 95'ini Çin'den sağlıyor.