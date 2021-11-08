Çip krizinin ardından otomotivde yeni kriz! Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği açıkladı: Bu ay bitecek

Pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan problemler henüz daha giderilememişken, dünya otomotiv endüstrisi "nur topu gibi" yeni krizlerle sarsılıyor. Nitekim çip üretiminin yetersiz olması, başta çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının artması, lojistik ve konteyner konusunda sıkıntılar çıkması derken, bu kez de otomotivde magnezyum sorunu baş gösterdi.