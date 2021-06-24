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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

Pandemi döneminde çalışanlara ve işverenlere can suyu olan desteklerin tamamı 30 Haziran'da son bulacak. İşten çıkarma yasağının da son bulması ile kıdem tazminatının nasıl olacağı büyük merak konusu oldu. İşten çıkarma ile karşı karşıya kalınırsa emeklilik ve kıdem tazminatı etkilenecek mi? İşte desteksiz yeni dönemin merak edilen ayrıntılar…

24.06.2021 08:56 - Son Güncelleme: 24.06.2021 08:56
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği uzamazsa çalışanlar kıdem tazminatını nasıl alacak? Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde olup da devletten nakdi ücret desteği alanların emeklilikleri uzayacak mı? Bu ve benzeri sorular son günlerde okuyuculardan çokça gelmeye başladı.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

İşte konuya dair Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı: Koronavirüs salgınında hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın mart ayından bu yana uygulanan ve 3.7 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği, 30 haziran tarihinde bitiyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

Peki, uzar mı? Uzayacağı yönünde bir bilgi yok ki, 2020'nin sonunda İşsizlik Sigortası Fonu'nda değişiklik yapan kanun ile Cumhurbaşkanına kısa çalışma ödeneğini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

1 Temmuz itibariyle yasakların tamamen kalkacağı ve normalleşmeye dönüleceği hesaba katılacak olursa kısa çalışma ödeneğinin uzamaması ihtimali daha ağır basıyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ
30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor.