Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…
Pandemi döneminde çalışanlara ve işverenlere can suyu olan desteklerin tamamı 30 Haziran'da son bulacak. İşten çıkarma yasağının da son bulması ile kıdem tazminatının nasıl olacağı büyük merak konusu oldu. İşten çıkarma ile karşı karşıya kalınırsa emeklilik ve kıdem tazminatı etkilenecek mi? İşte desteksiz yeni dönemin merak edilen ayrıntılar…
Kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı devam edecek mi? Kısa çalışma ödeneği uzamazsa çalışanlar kıdem tazminatını nasıl alacak? Kısa çalışmada ve ücretsiz izinde olup da devletten nakdi ücret desteği alanların emeklilikleri uzayacak mı? Bu ve benzeri sorular son günlerde okuyuculardan çokça gelmeye başladı.
ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ
30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor.