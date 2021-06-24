Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kritik tarih 30 Haziran! Tazminat ve emeklilik…

ÇALIŞANLAR ENDİŞELİ

30 Haziran tarihi itibariyle sadece kısa çalışma ödeneği son bulmuyor; 2020'nin nisan ayında işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte işverenin, çalışanı işten çıkarma yasağı ya da bir başka isimle fesih yasağı süresi de haziran ayı sonunda bitiyor.