İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları ne kadar? Talep patladı kiralar arttı...
Özellikle İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde son dönemde kiralık daire bulmak oldukça zorlaştı. Kiralık evler adeta karaborsada giderken, sirkülasyon ve talep arttıkça kiralar da fırladı. İstanbul'da en ucuz kiralık daire yaklaşık 1000 TL civarında tutulurken, semt semt bu fiyatlar 4 bin TL'yi buluyor. İşte İstanbul'da ilçe ilçe ortalama kira fiyatları...
Ortalama olarak 2+1, 10 yaşına kadar daireler 500 bin lira seviyelerinden satılıyor. Yarısı peşinat olarak verilse geri kalanı kredilendirilse bile çekilen kredi kadar faiz işlemiş oluyor. Böylece 500 bin liralık evin fiyatı 750 bine yükselmiş oluyor. 250 bin lira kredi çekildiği düşünüldüğünde 120 ayda geri ödenecek olması şartıyla aylık kredi taksiti 4256 lira seviyesine denk geliyor.
AMORTİSMAN SÜRESİ UZADI
Kiraların düşük kalması halinde yükselen ev fiyatları nedeniyle amortisman süresi uzamaya başladı. Ortalama olarak 15 yılda kendi parasını çıkarması gereken konutlarda da mal sahipleri kiralara zam yapmaya başladı. 500 bin liralık bir konut için 250 bin lira peşinat, 250 bin lira kredi kullanıldığında 250 bin lira da faiz ödenmesi gerekiyor.
750 bin liraya mal olan konutun 15 yılda kendini amorti etmesi gerek. Bu da yılda 50 bin lira gelir getirmesi gerektiğini gösteriyor. Aylık olarak bakıldığında ise 4166 lira kira getirmesi gerekiyor. Ancak bu rakamlara ulaşılamadığı için mal sahipleri krediye destek olmak için ceplerinden ödeme yapıyor. Amortisman süresi doğal olarak uzadığı için kiralarda da yükselişler yaşanıyor.