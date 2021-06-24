İstanbul'da ilçe ilçe kira fiyatları ne kadar? Talep patladı kiralar arttı...

750 bin liraya mal olan konutun 15 yılda kendini amorti etmesi gerek. Bu da yılda 50 bin lira gelir getirmesi gerektiğini gösteriyor. Aylık olarak bakıldığında ise 4166 lira kira getirmesi gerekiyor. Ancak bu rakamlara ulaşılamadığı için mal sahipleri krediye destek olmak için ceplerinden ödeme yapıyor. Amortisman süresi doğal olarak uzadığı için kiralarda da yükselişler yaşanıyor.