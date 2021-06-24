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Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

Küresel piyasalarda artan enflasyonist riskler nedeniyle yatırımcıların gram altın ve gram gümüşe olan talebi sürüyor. Talebin artması nedeniyle altın ve gümüş fiyatlarında tırmanış da sürüyor. Dolara alternatif olarak altın tercih edilmesi de fiyatları artıran bir başka etken olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş seyri devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altının ons fiyatında kritik sınır ne? İşte detaylar...

24.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 24.06.2021 08:51
Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

Döviz kurlarındaki artış, pandemi sonrası ihracat pazarlarında beklenen büyüme potansiyeli gözlerin ihracatçı şirketlere dönmesine yol açtı. Son 1 yıl içinde pandemi ile birlikte metal eşya sektöründe faaliyet yürüten şirketlerde gözlenen büyüme dikkat çekerken fiyatlar da paralel şekilde arttı.

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Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

En fazla ihracatı gerçekleştiren Ford Otosan, geçtiğimiz yıl 34.6 milyar lira yurt dışı satışında bulundu. Şirketin ihracat oranı yüzde 67.9 seviyesinde oldu.

Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

Ford Otosan, son bir yılda yüzde 150 değer kazanırken yılbaşından bu yana gerçekleşen yükseliş ise yüzde 41.3. Firmanın istikrarlı büyümesi ve yatırımlarını devam ettirmesi aynı zamanda ortaklara ödediği düzenli temettü payı ile yatırımcı dostu olarak değerlendirilmesine olanak veriyor.

Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

YÜKSEK PERFORMANS
Borsada yüksek ihracat ve yüksek performansı ile dikkat çeken 6 şirket bulunuyor. Bunlar: Vestel, Ford Otosan, Ereğli Demir Çelik, Coca Cola İçecek, Vestel Beyaz Eşya ve Petkim. Vestel son bir yılda yüzde 89 getiri sağlarken yılbaşından bu yana getirisi yüzde 45.5 oldu.

Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

Ereğli Demir Çelik son bir yılda yüzde 151 prim yaparken yılbaşından bu yana olan getirisi yüzde 38. Aynı şekilde Coca Cola İçecek yılbaşından bu yana yüzde 26, Vestel Beyaz Eşya yüzde 18.74 ve Petkim yüzde 12.45 çıkış sağladı.