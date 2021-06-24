Altın fiyatlarında kritik seyir! Dikkat! Altın için yeni tahmin geldi...

Küresel piyasalarda artan enflasyonist riskler nedeniyle yatırımcıların gram altın ve gram gümüşe olan talebi sürüyor. Talebin artması nedeniyle altın ve gümüş fiyatlarında tırmanış da sürüyor. Dolara alternatif olarak altın tercih edilmesi de fiyatları artıran bir başka etken olarak dikkat çekiyor. Peki altın fiyatlarında yükseliş seyri devam edecek mi? Gram altın ne kadar olacak? Altının ons fiyatında kritik sınır ne? İşte detaylar...

24.06.2021 08:51 - Son Güncelleme: 24.06.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





