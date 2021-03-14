İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Halkbank güncel faiz oranları…

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI

1,79 faiz oranı ile 36 aya kadar vade imkanı sunan Yapıkredi, ilk taksit için 3 aya varan taksit erteleme kolaylığı sağlıyor. Yapı Kredi müşterisiyseniz İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil, ya da İnternet Şubesi'nden hemen bireysel ihtiyaç kredisine başvurabilir; kredinizi şubeye gitmeden, haftanın her günü anında kullanabilirsiniz.

ING FAİZ ORANLARI

ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,44'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurabilirsiniz. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.