İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Halkbank güncel faiz oranları…
İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat, bankaların güncel faiz oranları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasnda yer alıyor. Yeni bir iş kurmak, evini yenilemek, borcunu ödemek daha pek çok nedenden dolayı kredi çekmek isteyen fakat pandemiden dolayı en uygun şartları tercih eden vatandaşlar için habberimizi derledik. Tek tek gitmelerine gerek kalmadan haberimizin içerisinden bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve şartlarını öğrenmeniz mümkün. İşte Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Halkbank güncel faiz oranları…
İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat, bankaların güncel faiz oranları gündemde sıklıkla araştırılanlar arasnda yer alıyor. Yeni bir iş kurmak, evini yenilemek, borcunu ödemek daha pek çok nedenden dolayı kredi çekmek isteyen fakat pandemiden dolayı en uygun şartları tercih eden vatandaşlar için habberimizi derledik. Tek tek gitmelerine gerek kalmadan haberimizin içerisinden bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını ve şartlarını öğrenmeniz mümkün. İşte Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Halkbank güncel faiz oranları…
Koronavirüs salgını ile tüm dünya gibi mücadele eden ülkemizde bankaların da krediler için sunduğu faiz oranları sıklıkla güncelleniyor. Vatandaşlar en ekonomik ve şartları uygun olan bankadan kredi çekmek istiyor ve bankalara gitmek istemeyenler online olarak bu bilgilere erişmek istiyor. Ziraat Bankası, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti, Halkbank güncel faiz oranları haberimizin içeriğinde yer alıyor. Bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını karşılaştırabilirsiniz.
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank'tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa, QNB Finansbank tanışma kampanyası adı altında kişiye özel oranlar sunuyor. Maaşını QNB Finansbank'tan alan kişilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajları da bulunuyor. Bu kampanyaların yanı sıra QNB Finansbank'ın sunduğu faiz oranı %1,39 olarak belirlenmiş.
YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI
1,79 faiz oranı ile 36 aya kadar vade imkanı sunan Yapıkredi, ilk taksit için 3 aya varan taksit erteleme kolaylığı sağlıyor. Yapı Kredi müşterisiyseniz İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil, ya da İnternet Şubesi'nden hemen bireysel ihtiyaç kredisine başvurabilir; kredinizi şubeye gitmeden, haftanın her günü anında kullanabilirsiniz.
ING FAİZ ORANLARI
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,44'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurabilirsiniz. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.