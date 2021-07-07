Akbank’ta parası olanlar dikkat: 1000 ve 10.000 TL üzerinde olanlar için açıklama yapıldı!
Tek tek açıklama yapıldı! Akbank vadeli hesapları ile ilgili açıklama yaptı. 40 gün süresince 10.000 – 1.000.000 TL arası bütün mevduatlar amacıyla yüzde 18 tanışma faizi uygulanıyor. Fakat bin TL üstünde parası olan vatandaşlar da vadeli hesap açabiliyorlar. Kampanya kapsamında açtığınız mevduatlarınızın ilk vade süresi dolduğunda Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları ile yenilenecektir. Vadeli mevduat toplam hesap bakiyesi bulunurken müşterinin tüm vadeli mevduat ürünlerinin toplamına bakılmaktadır. Bu ürünler; Standart Vadeli Mevduat, Serbest Hesap, Nar Vadeli Mevduat, Birikim Hesapları ve Ara Dönem Ödemeli Hesaptır.
Akbank'ta parası olan vatandaşlar amacıyla açıklama yapıldı. Özel banka doğrultusunda oluşturulan yazılı açıklamada, 1000 TL ve üstünde parası olanların kazançlarının artacağı bildirildi. Buna göre, vadeli hesaba geçenlere yüzde 18 oranında faiz uygulanacak. Bankada 10 bin TL parası olan bir müşteri
Kampanya koşulları
Kampanya boyunca Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları üzerinde faiz uygulanacaktır. Müşterinin kampanyalı hesap açılış tarihinden önceki 30 gün içerisindeki toplam vadeli mevduat bakiyesi incelenir. Kampanyadan hiç vadeli mevduatı olmayan ya da vadeli mevduat ürünlerinin toplam hesap bakiyesi 10.000 TL'nin altında olan müşterilerimiz faydalanabilir.
Kampanya oranlarından faydalanabileceğiniz mevduatların toplamı en fazla 1.000.000 TL olabilir. Kampanya kapsamında yapacağınız her hesap açılış işlemi sırasında 1 milyon TL limitinizden ne kadar kaldığı bilgisi verilecektir. Toplam tutar 1.000.000 TL'yi geçtiğinde kanal faiz oranları geçerli olacaktır.