Akbank’ta parası olanlar dikkat: 1000 ve 10.000 TL üzerinde olanlar için açıklama yapıldı!

Tek tek açıklama yapıldı! Akbank vadeli hesapları ile ilgili açıklama yaptı. 40 gün süresince 10.000 – 1.000.000 TL arası bütün mevduatlar amacıyla yüzde 18 tanışma faizi uygulanıyor. Fakat bin TL üstünde parası olan vatandaşlar da vadeli hesap açabiliyorlar. Kampanya kapsamında açtığınız mevduatlarınızın ilk vade süresi dolduğunda Akbank İnternet ve Mobil kanal faiz oranları ile yenilenecektir. Vadeli mevduat toplam hesap bakiyesi bulunurken müşterinin tüm vadeli mevduat ürünlerinin toplamına bakılmaktadır. Bu ürünler; Standart Vadeli Mevduat, Serbest Hesap, Nar Vadeli Mevduat, Birikim Hesapları ve Ara Dönem Ödemeli Hesaptır.

07.07.2021 11:29 - Son Güncelleme: 07.07.2021 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





