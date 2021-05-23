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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Kamu işçilerinin maaşlarına 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşme öncesi sendikaların talepleri belli oldu. Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Söz konusu görüşmelerin temmuz ayında sonuçlanması beklenirken 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.

23.05.2021 11:58 - Son Güncelleme: 23.05.2021 11:58
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

Türk-İş ve Hak-İş, kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi ortak taleplerini belirledi.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerini kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasıyla pazarlık süreci başlayacak.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!

TAŞERONDAN KADROYA GEÇENLER İÇİN TAYİN TALEBİ
Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk-İş ve Hak-İş, bu dönem birlikte hareket etti.