Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerinin yeni zam talepleri belli oldu!
700 binden fazla kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor. Kamu işçilerinin maaşlarına 2021-2022'de yapılacak zammın belirleneceği görüşme öncesi sendikaların talepleri belli oldu. Bir önceki sözleşme döneminde 200 bin civarında kişiyi kapsayan görüşmeler, bu dönem taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla 700 binden fazla işçiyi doğrudan ilgilendiriyor. Söz konusu görüşmelerin temmuz ayında sonuçlanması beklenirken 3,5 milyon memur ile 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
23.05.2021 11:58
- Son Güncelleme: 23.05.2021 11:58
Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesi sendikalar hazırlıklarını tamamladı.