Hangi borçlar yapılandırılacak, ödemeler ne zaman yapılacak? 2021 matrah ve vergi artırımı, sicil affı, yeniden yapılandırma son dakika haberi:

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs salgınının ekonomik hayatı negatif etkilemesi üzerine asıl sektörün ve kişilerin meselelerini giderek kanuni tertip etmeler yapılmaya devam ediliyor. Uzun bir zamandır arz edilen matrah artırımı ve yine yapılandırma kanun önerileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları ve sigorta primlerine yeniden yapılandırma imkanı verilecek. Buna ek olarak da 2016 yılından itibaren de matrah artımı yapılabilecek. Karşılıksız çek ile protestolu senetler için de sicil affı fırsatı tanınacak. Peki hangi borçlar yapılandırılacak, ödemeler ne zaman yapılacak?

24.05.2021 08:26 - Son Güncelleme: 24.05.2021 08:26 BU GALERİYİ PAYLAŞ





