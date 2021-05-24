Hangi borçlar yapılandırılacak, ödemeler ne zaman yapılacak? 2021 matrah ve vergi artırımı, sicil affı, yeniden yapılandırma son dakika haberi:
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs salgınının ekonomik hayatı negatif etkilemesi üzerine asıl sektörün ve kişilerin meselelerini giderek kanuni tertip etmeler yapılmaya devam ediliyor. Uzun bir zamandır arz edilen matrah artırımı ve yine yapılandırma kanun önerileri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları ve sigorta primlerine yeniden yapılandırma imkanı verilecek. Buna ek olarak da 2016 yılından itibaren de matrah artımı yapılabilecek. Karşılıksız çek ile protestolu senetler için de sicil affı fırsatı tanınacak. Peki hangi borçlar yapılandırılacak, ödemeler ne zaman yapılacak?
AK Parti'nin sunduğu 15 maddelik kanun teklifi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. İş dünyası ve vergi mükelleflerinin beklediği borçların yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesini kapsayan kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre bazı borçlar yapılandırılacak. Peki, hangi borçlar yapılandırılacak? İşte torba yasa borç yapılandırma detayları.. Kamuoyunun "torba yasa" olarak bildiği, bu düzenlemelerdeki sistem, tasarı ve tekliften farklı işliyor. Buna göre, milletvekillerine teklif olarak verdirilen ve ayrı ayrı konularda düzenleme içeren bu metinler, komisyon aşamasında tek bir yasa metnine dönüştürülüyor.