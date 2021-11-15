Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çalışanlar, dinlenmek, ailesine vakit ayırmak, yaşamını sürdürebilmek için gerekli işleri yapmak için hafta tatili kullanmak zorunda. Dinlenme hakkı Anayasamızda düzenlenmiş bir hak olarak, özel koruyucu düzenlemelere kavuşturulmuştur. Değişen çalışma ilişkileri ile hafta tatilinin günü değişse de kullanılması ve işveren tarafından da kullandırılması zorunludur.