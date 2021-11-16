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Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Milyonları kapsıyor! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

Yüksek emekli aylığı amacıyla kritik ayrıntı belli oldu. Emeklilik ile alakalı son dakika açıklaması! Emekli aylığının miktarı çalışma zamanı ve prime temel kazançla eş güdümlü dilekçe tarihine göre de değişebiliyor. Yıl amacıyla zamlar, enflasyon ve büyüme bilgileri de bağlanacak emekli aylığı tutarında etkili oluyor. Ocak, temmuz aylarında oluşturulan artışlar senelik güncelleme katsayısından çok olduğunda Kasım-Aralık ayında dilekçe vermek daha avantajlı. İşte emeklilik ile alakalı bütün ayrıntılar...

takvim.com.tr
16.11.2021 09:58 - Son Güncelleme: 16.11.2021 09:59
Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

Tek tek açıklama yapıldı. Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi yapıldı! Emeklilikte geliri çoğaltmak amacıyla çalışırken düzenleme gerçekleştirmek gerekiyor. Emekli aylığını yükseltecek en basit çözüm Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prime temel kazanç tutarının yükseltilmesi. Aylık bağlama seviyesi sigortalının yaşlılık, malullük, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün adedinin her 360 günü amacıyla yüzde 2 uygulanıyor.

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Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

Prim günün çok olması, uzun seneler çalışmak değil prime temel kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş amacıyla sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı amacıyla aylığı da yükseliyor. Yüksek emekli aylığı konusu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle:

Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

Yüksek prim ödemek aylığı artırır mı?

Yüksek prim ödemesi aylığı direkt olarak artırıyor. 2008 ardından devre amacıyla aylık bağlama seviyesi malullük, yaşlılık, ölüm sigortalarında toplam prim ödeme gün adedinin her 360 günü amacıyla yüzde 2 uygulanıyor. Hesaplamada 360 günden eksik vakitler miktarlı olarak ehemmiyete alınırken, aylık bağlama seviyesi yüzde 90'ı geçemiyor.

Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

2000 tarihinden sonra nasıl bir sistem uygulanmaya başladı?

Sigortalının 2000 ve daha ileri senelere ait prime temel senelik kazancı güncelleme adedi ile aylık bağlanma seviyesinin çarpımı neticesi bulunuyor. 1 Ekim 2008 ardından ortalama aylık kazançla aylık bağlama durumunu neticesi bulunmaya başladı

Milyonları kapsıyor! Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

31 Aralık 1999 evveli devresinin tamamında çalışmayanlar borçlanmaya gidebilir mi?

Bu yılların tamamında çalışmayanlar askerlik, doğum, yurtdışı borçlanmaya gidebilir. Borçlanmanın yüksek tavandan yatırılması aylığı artırır.

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