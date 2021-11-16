Dilekçe verene yüksek maaş müjdesi! Milyonları kapsıyor! Çalışmayanlar ise 2000 tarihinden sonra...

Prim günün çok olması, uzun seneler çalışmak değil prime temel kazancın yüksek olması aylığı artırır. İkinci iş amacıyla sigorta primi ödeyenlerin Kurum'a bildirdiği matrah arttığı amacıyla aylığı da yükseliyor. Yüksek emekli aylığı konusu ile ilgili merak edilen soruların yanıtları şöyle: