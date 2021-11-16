Kira ve nakliye desteği tutarları belli oldu! Ve sonunda netleşti! Hazirana kadar sürecek! Almak için...

Peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz takviyelerinin tutarları belirlendi. Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek ödemesi ayrıca, üreticilerden aldıkları ya da kendilerinin üretmiş oldukları ürünleri lisanslı depo işletmelerine getiren yapımcı örgütlerine de yapılacak.