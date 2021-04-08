Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte son dakika 2021 ücretleri! Maaşa göre kim ne kadar para alacak?
Fazla mesai, çalışma yaşamında en çok konuşulan mevzuların arasında yer alıyor. Bu mevzuda göz arkasını edilen veya belirsiz ayrıntılar hatta yakın yarıyılda yapılan farklılıklar var. Fazla mesai düzenlemesi 4857 rakamlı İş Yasası'yla tanımlanmış. Buna göre; haftalık çalışma süresi 45 saat aşan vakit fazla mesaiye giriyor. Fazla çalışma veya halk arasında bilinen adıyla fazla mesai işçi ve işveren arasındaki en önemli anlaşmazlıklardan birisidir. Ve bu konuda açılan davalar oldukça fazladır. Peki fazla mesai nedir? Fazla mesai ücreti nasıl hesaplanır?
Yasaya göre; bir işçinin haftalık çalışma saati sınırlanıyor. Bu sınırın üzerindeki her bir saat fazla mesaiye giriyor. Fazla mesai için işçinin onayı şart ve ödeme normal ücretin yüzde 50 fazlası oluyor... Bir iş yerinde haftalık çalışma süresini aşan çalışmalar fazla mesai anlamına gelmektedir. İş Kanununa göre haftalık çalışma süresi 45 saattir. 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendirilir. Bir işçi hangi şartlar altında olursa olsun günde 11 saatten fazla çalışılamaz, çalıştırılamaz. İşçinin rızası olsa bile 11 saatten fazla çalışmaya izin verilmez.
MAAŞA DAHİL EDİLİRSE
Yeni düzenlemeye göre; işçinin işe girişte sözleşmesi yapılırken veya ihtiyaç doğduğunda onay vermesi yeterli olacak. Onay yoksa haklı fesih nedeni sayılıyor. Bu durumda işçi kıdem tazminatını alarak işten çıkabiliyor. İş sözleşmelerinde fazla mesai ücreti aylık ücrete dahil ediliyorsa fazla mesai 270 saati aşamaz. Bu durumda maaş asgari ücretin üzerinde olmalı.
ZAMANAŞIMINA DİKKAT!
İşçi fazla mesai ücretlerini alamadıysa işten ayrıldıktan sonra hakkını arayabilir. Bunun için önce arabulucuya başvuru yapılmalı. Çünkü dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu. Arabulucuda sonuç alınamazsa 5 yıl içerisinde dava açmak gerekiyor. Dava ne kadar geç açılırsa zamanaşımına uğrayan süre o kadar çok olur ve talep edilen miktar azalır.