EYT'liye en düşük 12.500 TL... EYT'de her şey sil yeni baştan! 39-42-44 yaş + 3600, 7000, 9000 primle emeklilik ve tazminat hesaplama TABLOSU geldi!

EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yeni yılla birlikte yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle beraber yaklaşık 1 milyon çalışanın emekli olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk işe başlamış yaklaşık 3 milyon çalışanın daha zaman içinde EYT kapsamında emekli olabileceği öngörülüyor. Yeni emekli olacaklara ödenecek maaşın yanı sıra şirketlerin de yeni emekliye ödeyecek kıdem tazminatı için planlama yapması gerekiyor. Peki, EYT'lilere 2023'te ne kadar tazminat ödenecek? EYT'de son durum ne? İşte son durum ve hesaplamalar haberimizde!