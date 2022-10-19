EYT'liye en düşük 12.500 TL... EYT'de her şey sil yeni baştan! 39-42-44 yaş + 3600, 7000, 9000 primle emeklilik ve tazminat hesaplama TABLOSU geldi!
Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT düzenlemesi için son aşamaya girildi. Aralık ayında tamamlanması beklenen yasa ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Birçok EYT'li kıdem tazminatı hakkını da merak ediyor. Emeklilik için prim ve yılını tamamlayanlar kendi isteği ile ayrılarak tazminatını alabiliyor. İşte EYT son durum ve hesaplamalar!
EYT hakkında son gelişmeler sıkı bir şekilde takip ediliyor. Yeni yılla birlikte yasalaşması beklenen EYT düzenlemesiyle beraber yaklaşık 1 milyon çalışanın emekli olacağı öngörülüyor. Aynı zamanda 8 Eylül 1999 tarihinden önce ilk işe başlamış yaklaşık 3 milyon çalışanın daha zaman içinde EYT kapsamında emekli olabileceği öngörülüyor. Yeni emekli olacaklara ödenecek maaşın yanı sıra şirketlerin de yeni emekliye ödeyecek kıdem tazminatı için planlama yapması gerekiyor. Peki, EYT'lilere 2023'te ne kadar tazminat ödenecek? EYT'de son durum ne? İşte son durum ve hesaplamalar haberimizde!
EYT ile ilgili son dakika gelişmeleri, Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesinin yıl sonunda tamamlanması bekleniyor. Bir yandan da düzenleme ile ilgili yeni detaylar açıklanıyor.
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Birçok EYT'li tazminat hakkını merak ediyor. Normalde kendi isteğiyle işten ayrılan çalışanlar kıdem tazminatı alamazken, emekli olup işten ayrılan çalışanlarsa kıdem tazminatı alabiliyor.
Ayrıca 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan ancak SGK primi yatırılmayanların dava açma hakkı bulunuyor. Ayrıca zaman aşımı da söz konusu değil.
Yeni yılla birlikte yasalaşması beklenen EYT düzenlemesi sonrasında yaklaşık 1 milyon çalışanın emekli olabileceği öngörülüyor.