40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici kredilerine yoğun ilgi gösteriyor ve bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor. Güncellenen faiz oranları pek çok kritere göre değişiyor, örneğin Halkbank maaş müşterilerine özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Çekeceğiniz miktara göre değişmekle birlikte 25.000 TL kredisi için %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı haberimizde yer alıyor.