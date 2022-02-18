40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…
Acil paraya sıkışanlar, ödemelerinden dolayı nakit para ihtiyacı olanlar bütçelerine uygun seçeneklerle banka kredisine başvurmak istiyor. Halkbank müşterisi olanlar yaşadı, %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılamanız mümkün. Banka şubesine gitmeden önce online olarak ödemelerin nasıl olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. 40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planını inceleyebilirsiniz.
18.02.2022 11:10 - Son Güncelleme: 18.02.2022 11:10
Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici kredilerine yoğun ilgi gösteriyor ve bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor. Güncellenen faiz oranları pek çok kritere göre değişiyor, örneğin Halkbank maaş müşterilerine özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Çekeceğiniz miktara göre değişmekle birlikte 25.000 TL kredisi için %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı haberimizde yer alıyor.