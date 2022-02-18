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Haberler Ekonomi 40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Acil paraya sıkışanlar, ödemelerinden dolayı nakit para ihtiyacı olanlar bütçelerine uygun seçeneklerle banka kredisine başvurmak istiyor. Halkbank müşterisi olanlar yaşadı, %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılamanız mümkün. Banka şubesine gitmeden önce online olarak ödemelerin nasıl olacağına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. 40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planını inceleyebilirsiniz.

18.02.2022 11:10 - Son Güncelleme: 18.02.2022 11:10
40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici kredilerine yoğun ilgi gösteriyor ve bankalar adeta birbirleriyle yarışıyor. Güncellenen faiz oranları pek çok kritere göre değişiyor, örneğin Halkbank maaş müşterilerine özel faiz oranları ile ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Çekeceğiniz miktara göre değişmekle birlikte 25.000 TL kredisi için %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. 40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı haberimizde yer alıyor.

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40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Maaşını Halkbank'tan Alanlara Özel Kredi

Maaşını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,55'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 0-50.000TL'ye kadar 36 ay, 50.001-100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredimizdir.

40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Tutar ve Ödeme Koşulları

Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,69'dan başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,74'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,

40.000 TL 36 ay vade için ihtiyaç kredisi ödeme planı! Halkbank müşterisi olanlar yaşadı! %1,55 faiz oranı ile nakit ihtiyacınızı karşılayın…

Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

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