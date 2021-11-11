Asgari ücrete 1.000 TL zam ve 4.000 TL! Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklaması! Tek tek hesaplandı!

Son zamanlarda gündemi meşgul eden asgari ücrete zam haberleri gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete 1.000 TL zam ve 4.000 TL ile alakalı flaş açıklama! Asgari ücret ile alakalı son sayılar meydana çıktı! İşte net ve brüt olarak asgari ücretle alakalı bütün tahminler... Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak zam oranında. Asgari ücret teşhis komisyonu gelecek ay toplanıyor. Masada dört değişik senaryo var. Asgari ücrette bin liraya varan bir yükselişin yapılması bekleniyor. Net asgari ücretin 4 bin lira olacağını varsaydığımızda, artış seviyesi 2021'e göre yüzde 42'ye denk gelir. Net 4 bin liranın brütü 5 bin 64 lira olarak, işveren maliyeti ise aylık 5 bin 950 lira olarak hesaplanır.