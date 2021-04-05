Milyonlar bu gelişmelere kulak kesildi! Emeklinin yüzünü güldürecek 10 talep! Seyyanen zam, ek ödeme, 3 maaş avans...
Emeklinin yüzünü gülüdrecek 10 talep görüşülüyor. Seyyanen zam, ek gelir, ikramiye zammı, 3 maaş avans, intibak öne çıkan konu başlıklar arasında yer alıyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer edindi.
Milyonlar bu gelişmelere kulak kesildi. Emeklinin yüzünü güldürecek 10 talep ön plana çıktı. Seyyanen zam, ek ödeme, 3 maaş avans konuları gündeme geliyor. 2021 yılının ilk ayında maaş zammı belli olan emekliler iki bayram öncesi ikramiye ödemesiyle ek gelir sağlamış olacak. Aynı zamanda bayram ikramiyesi, banka promosyonu gibi imkanlarla ek gelire kavuşan emekliler, bütçesini rahatlatacak yeni kazanımlar için taleplerde bulunuyor. Emekli vatandaşlar gelirlerini ve refah seviyesini artıracak 10 talebini sıraladı. Talepler içerisinde ücretsiz toplu taşıma, ikramiye zammı, ek ödeme miktarı artışı, aile yardımı ve intibak yer alıyor.