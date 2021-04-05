Milyonlar bu gelişmelere kulak kesildi! Emeklinin yüzünü güldürecek 10 talep! Seyyanen zam, ek ödeme, 3 maaş avans...

Emeklinin yüzünü gülüdrecek 10 talep görüşülüyor. Seyyanen zam, ek gelir, ikramiye zammı, 3 maaş avans, intibak öne çıkan konu başlıklar arasında yer alıyor. Yeni yılda zamlı maaşlarını alan emekliler Temmuz ayında yeni zamlarını bekliyor. Bu süreç içerisinde de bazı talepler ön plana çıkıyor. Emekliler taleplerini 10 maddede sıraladı. Talepler hayata geçtiği anda emeklilerin ek gelirlerinde artış yaşanacak. Aynı zamanda gelecek aylarda ödenecek ikramiyelerde bir artış olup olmayacağı da akıllarda bir soru işareti olarak yer edindi.

05.04.2021 06:48 - Son Güncelleme: 05.04.2021 06:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





