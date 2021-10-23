Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2022 özel sektör maaş zam oranı ne kadar, kaç TL yapılacak? 3 ay erken zam müjdesi…

Küresel salgın nedeniyle yaşanan kapanmalar ve kısıtlamalarla 2021 yılında hem işçi hem de iş veren için zorlu geçti. 2020 yılında enflasyon 14,6 gelirken, şirketler 2021 yılı için planladıkları yüzde 14'lük zammı revize ederek çalışanlarına 2021 yılı için ortalama 15-20 arasında bir zam yaptı.