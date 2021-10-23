Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2022 özel sektör maaş zam oranı ne kadar, kaç TL yapılacak? 3 ay erken zam müjdesi…
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca çalışan zam oranlarıyla ilgili araştırmalara başladı. Artan enflasyon oranları ve koronavirüs salgınının ekonomiyi olumsuz etkilemesinden dolayı daha erken zamlı maaş almak söz konusu olabilecek. Yılın son ayları yaşanırken 2022 özel sektör maaş zam oranı belli oluyor ve 3 ay erken zam müjdesi geldi. Özel sektör firmaları çalışanlarını rahatlatmak, ekonomik destek sağlamak amacıyla eflasyon oranının altında zam yapmamayı ve 3 ay erken zamlı maaş ödemelerine ilişkin konular gündemde. İşte konuya dair tüm bilgiler!
23.10.2021 23:47
- Son Güncelleme: 23.10.2021 23:47
2022 yılı asgari ücret konusu gündemde sıklıkla konuşulmaya başlanmışken milyonlarca çalışan yeni yılda ne kadar zamlı maaş alacaklarını merak ederek araştırmaya başladı. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir gelişme yaşandı ve 3 ay erken zamlı maaş müjdesi vatandaşları heyecanlandırdı. 2022 özel sektör maaş zam oranı belli oluyor ve çalışanlarını ekonomik olarak desteklemek isteyen firmalar bu yıl zamlı maaşları erken ödeme konusunu gündeme getirdi. İşte detaylar…