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Ev alana devletten 31 bin TL! Hem de geri ödemesiz! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Ev almak isteyenler kredi faizlerini, konut kredilerini araştırırken devletten can suyu geliyor. Konut almak isteyenlere devletten 31 bin 149 liraya varan karşılıksız hibe yapılıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin sadece 3-5 yıl birikim yapması yeterli. Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi? İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazıısı

24.10.2021 08:47 - Son Güncelleme: 24.10.2021 08:47
Ev alana devletten 31 bin TL! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Ev almak isteyenlerin imdadına devlet yetişiyor. Çeyiz yardımının bir benzeri uygulama ile bankada 3-5 yıl birikim yapanlara devlet 31 bin 149 liraya varan karşılıksız ödeme yapıyor

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Ev alana devletten 31 bin TL! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Ev sahibi olmak her vatandaşın hayali. Bunun için birikim yapanlar, kredi çekenler, taksite girenler bulunuyor. İşte ev almak isteyenlere devlet de bir destek mekanizmasıyla yardımcı oluyor.

Ev alana devletten 31 bin TL! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

Bankada hesap açıp 3-5 yıl düzenli birikim yapanlara, ilk evini aldıklarında devlet maddi destek sağlıyor. Hesaptaki birikimin yüzde 20'si oranında katkı sağlanırken, bu oran 31 bin 149 lirayı (2021 yılı tutarlarıyla) buluyor.

Ev alana devletten 31 bin TL! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

5 yıl veya daha uzun sürede 155 bin 745 lira biriktiren, evini aldığında 31 bin 149 lira devlet katkısı alabiliyor.

İşte konut hesabıyla ilgili merak edilen soruların cevapları:

Ev alana devletten 31 bin TL! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?

■ Kimler konut hesabı açabilir?
Tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyeti, kat irtifakı veya müstakil tapulu başka bir konut edinmemiş gerçek kişiler Türk vatandaşları açabilir.

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