Ev alana devletten 31 bin TL! Hem de geri ödemesiz! Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi?
Ev almak isteyenler kredi faizlerini, konut kredilerini araştırırken devletten can suyu geliyor. Konut almak isteyenlere devletten 31 bin 149 liraya varan karşılıksız hibe yapılıyor. Yardımdan yararlanmak isteyenlerin sadece 3-5 yıl birikim yapması yeterli. Kimler konut hesabı açabilir? Konut hesabı faizsiz olarak açılabilir mi? İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in konuyla ilgili Yeni Asır'daki yazıısı
24.10.2021 08:47
- Son Güncelleme: 24.10.2021 08:47