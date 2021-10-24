Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...
Pek çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Peki, Emekliler hangi haklara sahip? Emekli çalışanın kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Yıllık izin nasıl hesaplanır? İşte emekli çalışanların hakları konusunda merak edilen soruların yanıtları...
24.10.2021 06:58
- Son Güncelleme: 24.10.2021 06:58
■ Emekli çalışanların tazminatta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.