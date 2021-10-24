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Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...

Pek çok kişi emekli olduktan sonra çalışmaya devam ediyor. Peki, Emekliler hangi haklara sahip? Emekli çalışanın kıdem tazminatı nasıl hesaplanıyor? Yıllık izin nasıl hesaplanır? İşte emekli çalışanların hakları konusunda merak edilen soruların yanıtları...

24.10.2021 06:58 - Son Güncelleme: 24.10.2021 06:58
Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...

Ülkemizde emekli olanların bir kısmı çalışmaya devam ediyor.

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Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...

İş Kanunu kapsamında haklar açısından emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok.

Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...

İşte emekli çalışanların hakları konusunda merak edilen soruların yanıtları:

Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...

■ Emekli çalışanların tazminatta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor.

Emekliye çifte tazminat! Çalışan emeklilerin kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Yıllık izin...

Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor.

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