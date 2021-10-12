Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

Bu işçinin 1 saatlik ücreti 20 lira ise 5 saatlik ücret 100 lira yerine 150 lira olarak kendisine ödenir. Ancak 45 saatlik süre belirttiğimiz gibi haftalık bir süredir. Toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa 45 saatlik süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanabilir. Yani bir gün 10 saat bir gün 5 saat çalıştırılabilir.