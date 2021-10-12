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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

Milyonlarca çalışan maaşlarına ek ücret olması için fazla çalışarak mesai yapmak istiyor. Ancak her fazla çalışan mesai ücreti alamıyor. Konuyla ilgili Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında tüm detayları yazdı.

12.10.2021 08:54 - Son Güncelleme: 12.10.2021 08:54
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

Yasalarımız haftalık çalışma saatlerini ve dinlenme zamanlarını belirlemiş durumda. Bunları aşan kısım ayrıca ücretlendiriliyor. Ancak işverenler haftalık çalışma süresini belli günlere böldüğünde mesai ödenmiyor

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

SORULARA CEVAPLAR
Özel sektörde bir firmada çalışıyorum. Bazı günler çalışma saatlerim 12-13'e kadar çıkabiliyor. Bu saatler uzun değil mi? Günde 7,5 saat olması gerekmiyor mu? İşverenimiz haftada 45 saati aşmadığımız için mesai ödemeyeceğini söylüyor. Bu doğru mu? (ismi saklı)

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

4857 sayılı İş Kanununun 63'üncü maddesine göre genel anlamda baktığımızda haftalık çalışma saati 45 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla işçiler haftada 45 saatten fazla çalışırlarsa bu sürelerin parası yüzde 50 artırılarak ödenir. Yani bir işçi haftada 45 yerine 50 saat çalışmışsa 5 saat fazla çalışması var demektir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

Bu işçinin 1 saatlik ücreti 20 lira ise 5 saatlik ücret 100 lira yerine 150 lira olarak kendisine ödenir. Ancak 45 saatlik süre belirttiğimiz gibi haftalık bir süredir. Toplu iş sözleşmesi veya işçi işveren arasındaki anlaşma ile aksi kararlaştırılmamışsa 45 saatlik süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanabilir. Yani bir gün 10 saat bir gün 5 saat çalıştırılabilir.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai detayı! Her fazla çalışan mesai ücreti alamaz!

Ya da bu şekilde genel uygulamaya göre, hafta içi günlük 8 saat, hafta sonu da Cumartesi günü 5 saat çalışmayla 45 saatlik haftalık çalışma süresi tamamlanır. Yani denkleştirme dediğimiz uygulama gerçekleşir. Bu durumda hafta içi yaptığınız yarım saatlik mesailer ücretlendirilmez çünkü haftalık 45 saati aşmamış olursunuz.

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