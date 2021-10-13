5 yıl sürüyor, destek... Her ay düzenli olarak ödeniyor! 1.341 TL alıyorsunuz!

1.341 TL destek bir vatandaş için 5 sene sürüyor. Her ay devlet doğrultusundan ödeniyor. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki sene süre ile ile ilgili korunma ya da bakım tedbiri kararı yapılan çocukların istihdamı konusu ile ilgili iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı amacıyla ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca her sene tespit edilen sayıda şahıs kamuda işe yerleştiriliyor.