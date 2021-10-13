5 yıl sürüyor, destek... Her ay düzenli olarak ödeniyor! 1.341 TL alıyorsunuz!
Her ay ödeniyor. 5 sene süresince devam ediyor. Devlet doğrultusundan mühim bir destek sağlanıyor. Hem işveren hem de çalışanları ilgilendiriyor. Devletin koruması altındaki çocukları istihdam eden özel sektöre ait işletmelere teşvik sağlanıyor. Beş sene süre ile prim desteği veriliyor. 2021 senesi rakamlarıyla 5 senede işçi başına sağlanan prim desteği tutarı 80 bin lirayı aşıyor.
1.341 TL destek bir vatandaş için 5 sene sürüyor. Her ay devlet doğrultusundan ödeniyor. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki sene süre ile ile ilgili korunma ya da bakım tedbiri kararı yapılan çocukların istihdamı konusu ile ilgili iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı amacıyla ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca her sene tespit edilen sayıda şahıs kamuda işe yerleştiriliyor.
Asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken bütün işçi ve işveren primleri 5 sene vakit ile Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrultusundan karşılanıyor. Bu da brüt asgari ücretin yüzde 37.5'ine karşılık geliyor. Prim desteği tutarı 2021 senesi rakamlarıyla işçi başına aylık bin 341.56 TL, senelik 16 bin 98.72 TL'yi buluyor. 2021 senesi asgari ücreti baz alındığında beş sene zamanınca sağlanacak prim desteği tutarı 80 bin 493.60 TL'ye ulaşıyor.
BEŞ YILLIK PRİM DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?
Devlet himayesindeki çocukları istihdam eden özel sektör işletmesine sağlanan destekten yararlanmak amacıyla işverenin aylık prim ve hizmet belgelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) meşru zamanı süresince vermesi, primlerini de meşru vakit içerisinde ödemesi yeterli oluyor.
İstihdam edilecek şahıs yönünden aranan koşullar ise şöyle:
Hakkında korunma ya da bakım önlem kararı alınmış olup fasılalı olarak geride bıraktığımız yararlanma vakitleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet motellerinden yararlanmış olmak,
Reşit bulunduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam etmek,