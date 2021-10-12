Başvurunuzu yapın SGK’dan 9 bin TL’nizi alın! Binlerce kişi yine almayı unuttu! Devletin verdiği yardımlar birikiyor...

Devlet tarafından verilen sosyal yardım destekleri tüm hızıyla sürüyor ve bundan haberi olmayanların hesaplarında paralar birikiyor. Tek sefere mahsus geriye dönük biriken paraları alabilmek mümkün, bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmak gerekiyor. Peki devletin verdiği yardımlar neler? SGK'dan 9 bin TL alabilmek için biriken para olup olmadığını öğrenmek gerekiyor ve e devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte yararlanma şartları ve diğer tüm detaylar…