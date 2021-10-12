Başvurunuzu yapın SGK’dan 9 bin TL’nizi alın! Binlerce kişi yine almayı unuttu! Devletin verdiği yardımlar birikiyor...
Milyonlarca vatandaşa devlet destekleri verilmeye devam ediyor ve ekonomik olarak sıkıntı çekenler bu ödemelerden yararlanıyor. Böylece rahat bir nefes almaları sağlanıyor fakat çoğu kişinin bu ödemelerden haberi yok ve binlerce kişi yine almayı unuttu. Devletin verdiği yardımlar birikiyor, hesaplarınızı kontrol etmeyi unutmayın. Başvurunuzu yapın SGK'dan 9 bin TL'nizi alın. Tek seferlik yararlanılabilecek bu ödemeyi alabilmek için e devlet biriken para sorgulama işleminin yapılması gerekiyor. Peki hangi yardımlar veriliyor, alabilmek için neler gerekli? İşte konuya dair tüm bilgiler!
Devlet tarafından verilen sosyal yardım destekleri tüm hızıyla sürüyor ve bundan haberi olmayanların hesaplarında paralar birikiyor. Tek sefere mahsus geriye dönük biriken paraları alabilmek mümkün, bunun için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmak gerekiyor. Peki devletin verdiği yardımlar neler? SGK'dan 9 bin TL alabilmek için biriken para olup olmadığını öğrenmek gerekiyor ve e devlet üzerinden sorgulama yapılabiliyor. İşte yararlanma şartları ve diğer tüm detaylar…
SGK kapsamında verilen ödemeler…
Vatandaşlar için SGK kapsamında verilen ödemeler açıklandı.
Bu ödemeler;
Cenaze yardım ödemeleri
Doğum yardım paraları
Yol yardım ödemeleri
Vatandaşlar eğer bu şartları yerine getirmişlerse ve ödeme almadılarsa da bu ödemeler SGK üzerinde birikiyor. Geçmişe dönük olarak e devlet ve SGK üzerinden yapılan sorgulamalar ile ödemeler var mı öğrenilebiliyor.
Tam 5 yıl geriye dönük olan ödemeler varsa geri alınabiliyor. Vatandaşların bu ödemeler için SGK tarafından belirlenen şartları yerine getirerek başvuru yapması yeterli olacak. Böylece tam 5 yıl geriye dönük olarak ödemeler alınabilecek.