20 bin TL ihtiyaç kredisi, 100 bin TL konut kredisi tek tık ile hesaplara yatırılmaya başlandı! Ziraat Bankası’ndan emeklilere büyük jest

Tam da bu noktada döneme giren Ziraat Bankası, kamu bankası olmasının avantajını kullanarak faizleri düşük tuttuğunu ve emekli vatandaşlara hem gündelik gereksinimlerini karşılayabilmeleri adına tüketici kredisi hizmeti hem de başlarını soktukları evlerin kendi evleri olmasına adına konut kredisi hizmeti sunacağını açıkladı.