Milyonlarca çalışana müthiş haber! İşçiye tazminat müjdesi: 3600 yazısı alan tekrar çalışabilir! Kimler istifa edip tazminat alabilir?

Milyonlarca çalışan için Yargıtay'dan emsal karar geldi: 15 yıl- 3600 günü tamamlayıp işten ayrılan, tazminatını alır. Tekrar işe girmesi hile sayılmaz. Bunun için öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilik için yaş dışındaki şartları tamamladıklarına dair bir yazı almalılar. Bu yazıyla birlikte işyerlerine müracaat etmeleri gerekiyor. Yani ilgili hüküm gereğince ve ekteki yazı ile istifa dilekçenizi yazmanız gerekiyor. İstifa yazınıza 15 yıl 3600 günü doldurduğunuz gerekçesiyle ya da 7 bin günü doldurduğunuz gerekçesiyle ayrılmak istediğinizi ve aldığınız yazıyı eklemeyi de unutmayın. Peki kimler istifa edip tazminat alabilir ve kimler daha sonra çalışabilir ? İşte detaylar...

11.04.2021 13:28 - Son Güncelleme: 11.04.2021 13:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





