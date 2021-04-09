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Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara süper haber (teb, garanti ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank temel ihtiyaç kredisi)

Kredi ve kredi kartı borcu olan herkesi çok yakından ilgilendiren karar resmen açıklandı. İhtiyaç kredilerinin yanı sıra vasıta, ev kredileri ile tüm ticari kredilerde ödemesiz müddet 6 ay uzatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Mart ayında 31 Aralık'a kadar bir basitlik sağlamış, takip süresi 90 günden 180 güne çıkarılmış, kredi kartı için de ödemesiz yarıyıl belirlenmişti. Şimdi bu desteğin süresi 6 ay daha uzatıldı. Faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.

09.04.2021 12:31 - Son Güncelleme: 09.04.2021 12:40
Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara süper haber teb, garanti ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank temel ihtiyaç kredisi

Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara güzel haber: Kredi ve kredi kartı borcu bu bankalara olanlar için çeşitli haberler gelmeye devam ediyor. Koronavirüsün sarsıcı etkisi sonrasında herkes bu durumdan ekonomik olarak etkilenmişti. Bu bağlamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı kararla kredi borcu takip süresi uzatılmıştı. Eskiden kredi takip süresi 90 gün olarak belirlenip yasal işlemler uygulanıyordu. Kararla takip süresi 180 güne çıkarılmıştı.Ayrıca kredi kartı borcu ötelenen vatandaşlara asgari tutar da dahil ödemesiz dönem tanımlanabilmesine imkan sağlanmıştı.

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Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara süper haber teb, garanti ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank temel ihtiyaç kredisi

YAPILANDIRILMIŞ OLANLAR

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin 3'üncü grupta (takipteki krediler) sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara süper haber teb, garanti ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank temel ihtiyaç kredisi

ALTIN VE DÖVİZ KARARI

BDDK ayrıca, döviz ve altın alımında geçerli olan 1 günlük valör uygulamasının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre; gerçek kişilerin100 bin dolar ve üzeri döviz alım işlemlerinde bankalar tarafından bir iş günü valör uygulaması son buldu. Bu uygulamada dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılıyor, alınan döviz hesaba ertesi gün geçiyordu. Dövizi bozduranlarda bir kısıtlama bulunmuyordu.

Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara süper haber teb, garanti ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank temel ihtiyaç kredisi

30 HAZİRAN TARİHİNE UZATILDI

BDDK dün kredi ve kart borcu olan vatandaşın ve esnafın elini rahatlatacak yeni bir karar daha aldı. Karara göre; 31 Aralık'ta sona erecek uygulamanın süresi 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. Böylece gecikmeye giren kredilerin takibe düşme süresi yine 180 gün olarak uygulanacak. Aynı şekilde bankalar, kart borçlarını öteledikleri süre boyunca asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilecek.

Bu bankalara kredi kartı ve kredi ve borcu olanlara süper haber teb, garanti ziraat, ykb, ıng, işbank,vakıfbank temel ihtiyaç kredisi

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

Milyonlarca vatandaşların kullandığı temel ihtiyaç kredisinde 6 aylık geri ödemesiz zaman bitti ve geri ödemeler başladı. Pandemide ikinci dalga nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar , bu ödemelerin faizsiz 6 ay daha ertelenmesini istiyor.