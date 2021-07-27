Milyonlarca çalışan ve SSK-SGK'lı Bağkur'lu emekli dikkat! SGK'daki biriken paranızı geri alabilirsiniz!
Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek amacıyla belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Ancak birtakım sigortalılar yeterli çalışma olanağı bulamadıkları amacıyla gereken prim gününü dolduramıyor. Emekli olma hayalleri suya düşen kişilerin ödedikleri primler boşa gitmiyor. Fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler amacıyla geri ödeme olanağı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri iki türlü alıyoruz. Birincisi emekli olma yaşına gelmemize karşın şayet yeteri kadar primimiz yoksa daha evvelce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken şayet prime temel kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu çok paraları geri alma olanağımız bulunuyor.
SGK'dan paranızı alın... Çalışanlar ya da emeklilik bekleyenler isterlerse çoktan ödenen primlerini geri alabiliyor. Hem de vefat eden sigortalıların yakınları da şayet ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem o paraları geri almanın yollarını yazdı.. Yaşlılık toptan ödemesinde birtakım şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek amacıyla lüzumlu yaş şartını doldurmasına karşın primleri yeterli olmadığı amacıyla emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Burada mühim olan emeklilik amacıyla lüzumlu olan yaşı ve sene şartını doldurmuş olmak. Mesela 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3.600'e çıkartmak amacıyla çalışma olanağı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru ederek geri alabiliyor.
EMEKLİLİK İMKANI KALMADIYSA
Yaşlılık toptan ödemesinde bazı şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek için gerekli yaş şartını doldurmasına rağmen primleri yeterli olmadığı için emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Burada önemli olan emeklilik için gerekli olan yaşı ve yıl şartını doldurmuş olmak.
Örneğin 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3.600'e çıkartmak için çalışma imkanı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat ederek geri alabiliyor.
Böylece ödenmiş olan 2.000 gün boşa gitmemiş oluyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ödenecek primlerin miktarı. Geri ödeme sırasında sağlık için ödenen primler değil, çalışanın hissesine düşen SGK primleri ödeniyor. Bunlara faiz işletilmiyor ancak güncelleme katsayısı ile bugüne güncellenerek ödeme yapılıyor.
İKİ İŞTE ÇALIŞANLAR ŞANSLI
Sosyal güvenlik mevzuatımızda bir kişinin aynı anda iki farklı işyerinde sigortalı olarak çalışmasında bir sakınca bulunmuyor. Böylece hem prime esas kazançları yani SGK'ya bildirilen brüt maaş miktarları artıyor, hem de ileride alacakları emekli maaşı yükseliyor.