Milyonlarca çalışan ve SSK-SGK'lı Bağkur'lu emekli dikkat! SGK'daki biriken paranızı geri alabilirsiniz!

SGK'dan paranızı alın... Çalışanlar ya da emeklilik bekleyenler isterlerse çoktan ödenen primlerini geri alabiliyor. Hem de vefat eden sigortalıların yakınları da şayet ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Takvim Ekonomi Müdürü Faruk Erdem o paraları geri almanın yollarını yazdı.. Yaşlılık toptan ödemesinde birtakım şartlar bulunuyor. Emekli olabilmek amacıyla lüzumlu yaş şartını doldurmasına karşın primleri yeterli olmadığı amacıyla emekli maaşı almaya hak kazanamayanlar paralarını geri alabiliyor. Burada mühim olan emeklilik amacıyla lüzumlu olan yaşı ve sene şartını doldurmuş olmak. Mesela 60 yaşında bir sigortalı geçmişte 2000 gün primi varsa ve bunu 3.600'e çıkartmak amacıyla çalışma olanağı da bulunmuyorsa bu günlerin parasını Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuru ederek geri alabiliyor.