Milyonlarca çalışan dikkat! Sakın bunu yapmayın maaşınız oldukça düşüyor! Kötü sürprizle karşılaşma
Kötü sürprizle karşılaşma! Peş peşe açıklama yapıldı. Çalışan kişilerin emeklilik süreçlerine ait Sosyal Güvenlik Uzmanı Ekrem Sarısu ihtarda bulundu. Posta'da yer alan habere göre kendisine sorulan bir suale cevap veren Ekrem Sarısu, bazı vaziyetlerde emeklilik ücretinin düşebileceğini çalışanların bu cins gidişatlara karşı dikkatli olmalarını gerektiğini ifade etti. 2008 sonrasında yapılan düzenleme ile çalışma süresi uzadıkça aylık bağlama oranı düşüyor ve çalışanlar daha fazla prim ödüyor, karşılığında alacağı emekli aylığı azalıyor. Bu durum tüm çalışanlar için geçerli değil. Yüksek maaş alıp sigorta bildirimini tavandan yapanlar emekliliği gelse de çalışmaya devam edebilir ve her ay emekli maaşı 20 lira artar.
Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu milyonlarca çalışanın merak ettiği emeklilikle ilgili o soruya yanıt verdi. Emeklilik hakkı kazandığımda maaşım düşer mi? Emekli aylığının hesaplanması teknik bir konu. Geçen yazımda da yazdım, özetle, emekli aylığı; ortalama kazanç, prim gün sayısı, enflasyon, büyüme hızı gibi birçok faktöre göre tespit ediliyor. Ortalama aylık kazancın, prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranı ile çarpılması sonucu emekli aylığı tutarı belirleniyor. Ortalama aylık kazanç da dönemsel tüketici enflasyonuna göre hesaplanıyor ve büyüme hızının yüzde 30'u üzerine ekleniyor. Güncellenmiş aylık kazanç ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucu emekli maaşı belirleniyor, bu maaş da geçmiş enflasyon oranında artırılıyor.
Cevap: Primleriniz ilk sigortalı olduğunuz tarihten beri asgari ücret üstünden ödendiğinden, emekli olacağınız tarihe kadar asgari ücret üstünden prim ödeme hak ettiğiniz aylıkta düşmeye yol açmaz. Sigortalı olduktan sonra uzun süre yüksek kazanç üstünden prim ödeyip, emekliliğine birkaç sene kaldığında düşük kazanç veya asgari ücret üstünden prim ödeyenlerin emekli aylığı düşmekte.
Cevap: İsteğe bağlı prim ödeyebilirsiniz. Ancak isteğe bağlı prim ödemeleri Bağkur'a sayılıyor. Primi ödenen son yedi yılda (son 2520 gün prim içinde) fazla prim ödenen kurum şartlarıyla emekli olunduğundan, isteğe bağlı olarak 1259 günden fazla prim ödemeniz halinde, SSK şartlarıyla değil, Bağkur şartlarıyla emekli olmak durumunda kalırsınız. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Örneğin, 41 ay (1230 gün) isteğe bağlı prim ödedikten sonra sigortalı bir işte çalışarak 487 gün prim ödeyerek priminizi 3600 güne tamamlayarak, 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.