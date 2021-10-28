Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu
Koronavirüs nedeniyle baş gösteren çip krizi sıfır araç üretimini krize sokmuştu. Dünyaca ünlü markalar tek tek otomobil üretimini durdurklarını açıklamıştı. Çip krizi hala devam ederken yeni bir kriz daha patlak verdi. Yılbaşından bu yana fiyatı iki katından fazla artan magnezyumda tekelleşen Çin'in sevkiyatı durdurması nedeniyle Avrupa'da magnezyum stokları tükeniyor.
28.10.2021 09:18
- Son Güncelleme: 28.10.2021 09:18
Magnezyum, şanzıman ve direksiyon kolonlarından koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar çeşitli otomobil parçalarında kullanılıyor.
Ancak alüminyum levha ve kütük üretiminde magnezyumun yerini alacak başka bir malzeme olmaması, sektörde büyük endişe yaratıyor.
Ton fiyatı yılbaşından bu yana ikiye katlanarak 4.700 dolara çıkan magnezyum fiyatları 2008 yılından bu yana en yüksek seviyede.
STOKLAR KASIM AYINDA BİTECEK
Avrupa'da dibe vurmak üzere olan stoklardan yapılan satışlarda ise fiyatlar yılın ilk aylarındaki 2.000 dolar seviyelerinden 10.000-14.000 dolar civarına yükseldi.