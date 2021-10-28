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Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Koronavirüs nedeniyle baş gösteren çip krizi sıfır araç üretimini krize sokmuştu. Dünyaca ünlü markalar tek tek otomobil üretimini durdurklarını açıklamıştı. Çip krizi hala devam ederken yeni bir kriz daha patlak verdi. Yılbaşından bu yana fiyatı iki katından fazla artan magnezyumda tekelleşen Çin'in sevkiyatı durdurması nedeniyle Avrupa'da magnezyum stokları tükeniyor.

28.10.2021 09:18 - Son Güncelleme: 28.10.2021 09:18
Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Avrupa Birliği'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 7'sini oluşturan otomotiv sektörü magnezyum sıkıntısıyla boğuşuyor.

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Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Magnezyum, şanzıman ve direksiyon kolonlarından koltuk çerçevelerine ve yakıt deposu kapaklarına kadar çeşitli otomobil parçalarında kullanılıyor.

Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Avrupa'nın ana magnezyum tedarikçisi olan Çin, enerji kaynaklarını korumak için 50 magnezyum tesisinden yaklaşık 35'inin yılsonuna kadar kapanmasını emretti.

Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Ancak alüminyum levha ve kütük üretiminde magnezyumun yerini alacak başka bir malzeme olmaması, sektörde büyük endişe yaratıyor.

Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Ton fiyatı yılbaşından bu yana ikiye katlanarak 4.700 dolara çıkan magnezyum fiyatları 2008 yılından bu yana en yüksek seviyede.

Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

STOKLAR KASIM AYINDA BİTECEK
Avrupa'da dibe vurmak üzere olan stoklardan yapılan satışlarda ise fiyatlar yılın ilk aylarındaki 2.000 dolar seviyelerinden 10.000-14.000 dolar civarına yükseldi.

Çip krizinden sonra yeni kriz magnezyum! Çin üretimi durdurdu

Avrupalı sanayi örgütleri magnezyum stoklarının kasım sonunda biteceği uyarısı yaptı

Kuruluşlar, magnezyum talebinin yüzde 95'ini tedarik eden Çin ile masaya oturulması için AB yönetimini acil harekete geçmeye çağırdı.

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