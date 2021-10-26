Geri ödemesiz koşulsuz ödeme tek tıkla hesapta! 5 gün içinde herkese 200 TL verilecek! Başvuranın başı göğe erecek!
5 gün içinde herkese 200 TL verilecek! Geri ödemesiz koşulsuz ödeme tek tıkla hesapta! Başvuranın başı göğe erecek! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi. İş Bankası İşCep'li olanlara özel yeni bir kampanya duyurdu. İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" uygulaması kapsamında İş Bankası müşterisi olarak İş Bankası kredi kartına başvurup, tek seferde gerçekleştireceğiniz ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanma şansı sağlanıyor. Peki, İş Bankası 200 TL kampanyasına nasıl başvurulur? Son müracaat tarihi ne zaman? İşte dört gözle beklenen bilgiler!
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber geldi. İş Bankası tarafından duyurulan kampanya çoğu kişinin ilgisini çekti. İşCep'te "Müşteri Olmak İstiyorum" uygulaması kapsamında İş Bankası müşterisi olarak kredi kartına başvurup, tek seferde gerçekleştireceğiniz ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanma şansı sunuluyor. Şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil uygulamadan başvuru yapabiliyorsunuz. Anında web alışverişinizde ve mobil temassız ödemelerde 200 TL nakit paranızı kullanabiliyorsunuz. Peki, İş Bankası 200 TL nakit para nasıl alınır? İşte tüm merak edilenler!
İş Bankası resmi internet sitesinde yapılan açıklama şu şekilde;
İşCep'ten müşterimiz olun, Maximum Kart'ınızla 200 TL MaxiPuan kazanın!
İşCep "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle; nerede olursanız olun, görüntülü görüşme ile şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan dakikalar içinde hesabınızı açarak İş Bankası ailesine katılın.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
31 Ekim 2021 tarihine kadar İşCep'te yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" uygulaması kapsamında İş Bankası müşterisi olarak İş Bankası kredi kartına başvurun, tek seferde gerçekleştireceğiniz ilk 200 TL ve üzeri alışverişinizde 200 TL MaxiPuan kazanın. Üstelik kartlarınızın teslim edilmesini beklemeden anında internet alışverişlerinde ve mobil temassız ödemelerde kullanma ayrıcalığı yaşayın!
İş Bankası kredi kartı sahibi olmak için: İşCep, Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamalarından, İnternet Şubemizden, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden ya da size en yakın İş Bankası Şubesi'nden başvurunuzu yapabilirsiniz. Bireysel kredi kartları için detaylı bilgiye buradan, ticari kredi kartları için detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz
İŞCEP ÜZERİNDEN İŞ BANKASI MÜŞTERİSİ OLMA ADIMLARI:
• NFC özelliği olan cep telefonunuza İşCep'i indirip ana ekranda yer alan "Müşteri Olmak İstiyorum" seçeneğine tıklayın.
• Sizi tanıyabilmemiz ve size en iyi hizmeti sunabilmemiz için karşınıza çıkacak kısa başvuru formunu doldurun.