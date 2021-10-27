ATM’den anında çekebilirsiniz! Acil nakit ihtiyacınızı ve para akışınızı sağlayabilirsiniz! Ziraat Bankası 3000 TL veriyor!

Hem de 12 ay vade ile basit ödeme seçenekleri vasıtası ile de çoğu vatandaşın ve Ziraat Bankası müşterisinin yüzünü güldürecek gibi görünmektedir. Eğer Sizlerde Ziraat Bankası müşterisi iseniz ve Ziraat Bankası ATM kartına sahibi iseniz gerçekleştireceğiniz başvur işlemlerinden sonra hesabınıza ek olarak 3000 TL'lik nakit avans alabilirsiniz.