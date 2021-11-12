Açıklama geldi: 3600 Ek göstergede son durum! 3600 Ek gösterge nedir? 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek?

3600 Ek gösterge ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. 3600 ek göstergede son durum yakından takip ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.'' denildi. Peki; 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek? İşte 3600 Ek göstergede son durum!