Açıklama geldi: 3600 Ek göstergede son durum! 3600 Ek gösterge nedir? 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek?
Memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli rol oynayan 3600 Ek gösterge ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan son dakika açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek göstergesinin 2022 yılının sonuna kadar çözüme kavuşturulacağını belirtmişti. Bakanlıktan yapılan son açıklamada da, ''Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi. Gelen son dakika açıklamanın ardından 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek? soruları yeniden gündeme geldi. İşte merak edilen soruların yanıtları...
3600 Ek gösterge ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından açıklama geldi. 3600 ek göstergede son durum yakından takip ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir.'' denildi. Peki; 3600 Ek gösterge şartları neler, kimlere verilecek? İşte 3600 Ek göstergede son durum!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenleme ile ilgili konularda kapsamlı bir çalışma yaptıklarını söylemişti.
Bakan Bilgin ayrıca, 3600 ek gösterge konusunda çalışmaların hızlandığının altını çizmiş ilk açıklama için önümüzdeki haftayı işaret etmişti.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Memurların maaşları, emekli olurken alacakları ikramiyeleri ve emekli aylıkları hesaplanırken çeşitli göstergeler kullanılıyor.
2200 altı, 2200 ve 3000 gibi ek göstergeler üzerinden hesaplanan bu ücretlere tabi meslek grupları, 3600 ek gösterge çalışmasıyla genişleyecek.