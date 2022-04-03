Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Yapmayana 2 bin 815 bin lira ceza!

Egzoz gazlarının neden olduğu hava kirliliğinin zararlı etkilerinden çevreyi korumak amacıyla; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ülkemizde tescilli tüm araç bilgilerinin kullanıldığı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile entegre çalışacak olan Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) Projesi çerçevesinde Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından deneme ve test faaliyetlerine 04 Nisan 2022 Pazartesi tarihi itibariyle başlayacaktır.