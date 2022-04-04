Başvurular İŞKUR'dan alınmaya başlandı! İstanbul, Kocaeli toplam 4 ilde alım yapılıyor! İlkokul mezunları bekçi olabiliyor! Tek tıkla iş fırsatı!
İŞKUR güncel çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanlarını yayınladı. İlana göre İstanbul, Konya, Samsun ve Kocaeli'nde en az ilkokul mezunu çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılıyor. Bazı iş yerleri 18 yaş üstü başvuruları kabul ederken bazı yerler ise 50 yaş şartı arıyor. Başvurrmak ise tek tıkla mümkün! İŞKUR'a kayıtlı olan herkes başvuru yapabilecek. 4 ildeki çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanlarının detayları haberimizde!
Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenleri ilgilendiren duyuru yapıldı. İŞKUR 4 ilde bekçi alımı yapıyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen işe alınacak. Peki bekçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler? İstanbul'daki bekçi alımı için adaylarda yaş şartı isteniyor. 50 yaş üzerindekiler başvuru yapabilecek. Samsun'daki bekçi alımı için ise en az 2 yıl deneyimli olma şartı aranıyor. Yol ücreti, yemek, SSK imkanı bulunuyor. Maaşı ise şehre göre değişiyor. İşte il il çarşı ve mahalle bekçisi alımları hakkında ilanlar...
İş arayanlara güzel haber az önce geldi. İŞKUR aracılığı ile çarşı ve mahalle bekçisi alımları yapılıyor. Dolgun maaş+yemek+SSK veriliyor. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte detaylar...
SAMSUN ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIMI
''Firmamızın restorasyon işleri kapsamında, Samsun Yeni Müze şantiyemizde çalışmak üzere BEKÇİ olarak çalışacak personel istihdam edilecektir.
vardiyalı çalışma sistemine uyum sağlayabilecek ,
Takım çalışmasına uyumlu ve sorumluluk sahibi ,
En az 2 yıl deneyimli''