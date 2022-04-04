Başvurular İŞKUR'dan alınmaya başlandı! İstanbul, Kocaeli toplam 4 ilde alım yapılıyor! İlkokul mezunları bekçi olabiliyor! Tek tıkla iş fırsatı!

Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenleri ilgilendiren duyuru yapıldı. İŞKUR 4 ilde bekçi alımı yapıyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar hemen işe alınacak. Peki bekçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler? İstanbul'daki bekçi alımı için adaylarda yaş şartı isteniyor. 50 yaş üzerindekiler başvuru yapabilecek. Samsun'daki bekçi alımı için ise en az 2 yıl deneyimli olma şartı aranıyor. Yol ücreti, yemek, SSK imkanı bulunuyor. Maaşı ise şehre göre değişiyor. İşte il il çarşı ve mahalle bekçisi alımları hakkında ilanlar...