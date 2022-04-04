7 milyona ilaç olacak yöntem netleşiyor! EYT'de kazancınız en az iki yıl olacak! 2 kapsamlı madde gündemde! Primi eksik olanlar da...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsamlı çalışmalar devam ederken detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlamasının hemen ardından milyonlar Emeklilikte Yaşa Takılanlanlar (EYT) ile ilgili son gelişmelere ve yapılan açıklamalara odaklandı. 5 formülün sık sık gündeme geldiği şu günlerde çalışmaların ne zaman tamamlanacağı akıllarda yer ediniyor. Özellikle primi eksik olanlar için borçlanma imkanları da bulunuyor. Maaş hesabı ise üçlü yapılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...