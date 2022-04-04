7 milyona ilaç olacak yöntem netleşiyor! EYT'de kazancınız en az iki yıl olacak! 2 kapsamlı madde gündemde! Primi eksik olanlar da...
6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yaşanan yeni gelişmeler ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu. Maaş hesabı ise üçlü yapılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kapsamlı çalışmalar devam ederken detaylar da yavaş yavaş belli olmaya başladı. 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmaların başlamasının hemen ardından milyonlar Emeklilikte Yaşa Takılanlanlar (EYT) ile ilgili son gelişmelere ve yapılan açıklamalara odaklandı. 5 formülün sık sık gündeme geldiği şu günlerde çalışmaların ne zaman tamamlanacağı akıllarda yer ediniyor. Özellikle primi eksik olanlar için borçlanma imkanları da bulunuyor. Maaş hesabı ise üçlü yapılıyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte merak edilenler...
Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar devam ederken detaylar da belli olmaya başladı. Özellikle primi eksik olanlar için borçlanma imkanları bulunuyor. Maaş hesabı ise üçlü yapılıyor.
8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış prim ve yıl şartını tamamlamış ancak yaşını doldurmamış vatandaşlar EYT kapsamında kabul ediliyor.